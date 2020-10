Vicenza-Salernitana: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di domenica 18 ottobre 2020) La Serie B scende di nuovo in campo martedì sera per il primo turno infrasettimanale della stagione e valido per la quarta giornata. Al ” Menti” è in programma il match Vicenza-Salernitana, con i biancorossi che, reduci da appena 1 punto in 2 partite avendo saltato la gara con il Monza per le note vicende legate al Coronavirus, vanno a caccia del primo successo. I granata, invece, sono partiti alla grande con due vittorie e un pareggio che li hanno proiettati in testa alla classifica. Quali saranno le probabili formazioni di Vicenza-Salernitana? Le probabili formazioni dovrebbero essere quelle preannunciate alla vigilia. Tra i biancorossi la coppia offensiva sarà composta da Mancini e Maritta, mentre i granata si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020) La Serie B scende di nuovo in campo martedì sera per il primo turno infrasettimanale della stagione e valido per la quarta giornata. Al ” Menti” è in programma il match, con i biancorossi che, reduci da appena 1 punto in 2 partite avendo saltato la gara con il Monza per le note vicende legate al Coronavirus, vanno a caccia del primo successo. I granata, invece, sono partiti alla grande con due vittorie e un pareggio che li hanno proiettati in testa alla classifica. Quali saranno ledi? Ledovrebbero essere quelle preannunciate alla vigilia. Tra i biancorossi la coppia offensiva sarà composta da Mancini e Maritta, mentre i granata si ...

