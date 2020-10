Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 18 OTTOBREORE 17.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO TRAFFICO SCORREVOLE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO CIRCOEN REGOLARE AD ECCEZIONE SI RALLENTA SULLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA PERMANGONO CODE NEI DUE SENSI SULLA VIA TIBURTINA NEI PRESSI DI SETTEVILLE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE ORAMAI RIMOSSO SEMPRE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA PONTINA ALTEZZA CASTELNO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PRESTARE ATTENZIONE PER CHI PERCORRE LA COLOMBO RALLENTAMENTI A CAUSA DI OLIO SU CARREGGIATA ALTEZZA IMMISSIONE SU VIA PONTINA IN DIREZIONE DEL CENTRO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE SULLO STESSO ...