Vaccino Covid | Londra annuncia | «Prime dosi subito dopo Natale» E la Pfizer mostra i flaconi

HuffPostItalia : Vaccino anti-Covid, Pfizer annuncia: pronti entro novembre. Burioni esulta: abbiamo una data - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @RobertoBurioni : 'Vaccino entro novembre'. La #Pfizer pronta a chiedere l'autorizzazione all'agenzia… - RobertoBurioni : Abbiamo una data. Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer scrive che se tutto andrà bene presenterà una ri… - solodax : @realvarriale @juventusfc @AlvaroMorata Speriamo ti licenzino presto. Ne sentiamo tutti il bisogno, tipo il vaccino… - Miki_2313 : RT @sole24ore: Cina, vaccino anti-Covid offerto per 60 dollari ai cittadini -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il servizio sanitario britannico si prepara a vaccinare contro il coronavirus “da subito dopo Natale ... settimana che i test clinici realizzati finora indicano che c’è un vaccino in grado di ...Stop alle lezioni in presenza per una settimana per tutte le classi della scuola media di via Del Fervore a Palermo . Lo dispone una circolare firmata dal dirigente scolastico Salvatore Amata. Didatti ...