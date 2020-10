Usa, studenti contraggono volontariamente il Covid per vendere il proprio plasma (Di domenica 18 ottobre 2020) studenti contraggono Covid per vendere il proprio plasma Un gruppo di studenti della Brigham Young University Idaho, negli Stati Uniti, ha contratto il Coronavirus volontariamente per poi poter vendere il proprio plasma alle aziende che offrono compensi ai donatori. A riportarlo è stata la stessa Università, che in una dichiarazione ufficiale ha comunicato la sospensione dei ragazzi coinvolti e di aver aperto un indagine sull’accaduto. “La BYU-Idaho è profondamente turbata dai racconti di individui che hanno intenzionalmente esposto se stessi o loro congiunti alla Covid-19 con la speranza di contrarre la malattia e di essere pagati per il ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020)perilUn gruppo didella Brigham Young University Idaho, negli Stati Uniti, ha contratto il Coronavirusper poi poterilalle aziende che offrono compensi ai donatori. A riportarlo è stata la stessa Università, che in una dichiarazione ufficiale ha comunicato la sospensione dei ragazzi coinvolti e di aver aperto un indagine sull’accaduto. “La BYU-Idaho è profondamente turbata dai racconti di individui che hanno intenzionalmente esposto se stessi o loro congiunti alla-19 con la speranza di contrarre la malattia e di essere pagati per il ...

