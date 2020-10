Usa, Leonardo consegna il primo elicottero Aw139 al Miami Dade Fire Rescue (Di domenica 18 ottobre 2020) Leonardo lo scorso 14 ottobre ha annunciato la consegna del primo elicottero Aw139 destinato al Miami-Dade Fire Rescue (MDFR), il Dipartimento Antincendio della Contea di Miami-Dade. Alla cerimonia organizzata per l’occasione presso l’Aeroporto Miami Executive (TMB) nella giornata di ieri hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni della Contea tra cui il Sindaco Carlos A. Giménez. “In virtù della mia precedente esperienza di vigile del fuoco, sono rimasto impressionato da questo straordinario elicottero da ricerca e soccorso”, ha dichiarato il sindaco Giménez. “Sostituendo elicotteri ormai superati, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 ottobre 2020)lo scorso 14 ottobre ha annunciato ladeldestinato al(MDFR), il Dipartimento Antincendio della Contea di. Alla cerimonia organizzata per l’occasione presso l’AeroportoExecutive (TMB) nella giornata di ieri hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni della Contea tra cui il Sindaco Carlos A. Giménez. “In virtù della mia precedente esperienza di vigile del fuoco, sono rimasto impressionato da questo straordinarioda ricerca e soccorso”, ha dichiarato il sindaco Giménez. “Sostituendo elicotteri ormai superati, ...

Leonardo lo scorso 14 ottobre ha annunciato la consegna del primo elicottero AW139 destinato al Miami-Dade Fire Rescue (MDFR), il Dipartimento Antincendio della Contea di Miami-Dade. Alla cerimonia or ...

