Usa | la storia di Bull Montana | pugile e attore dalla campagna pavese al sogno americano

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 ottobre 2020) “Partire, prendere una nave per l’ America, lanciarsi senza niente in un’avventura che diventa presto un: è ladi Luigi Montagna, in arte, vogherese che nel 1906 si imbarcò per gli States finendo per diventare una celebrità”. “La vicenda – scrive La Provincianell’edizione del 16 ottobre – è vera e, seppur ampiamente romanzata, la racconta Maurizio Nascimbene nel suo libro “Un gran bel paese” (Nulla Die, 203 pagine, 18 euro). Sotto il nome di Luigi Nava, alias LewisNevada, si cela infatti il personaggio reale del wrestler eoltrepadano che fece fortuna oltreoceano ...