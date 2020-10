Usa la mascherina, sii coscienzioso! (Di domenica 18 ottobre 2020) “Esperimento sociale” A te che sei arrivato fin qui, che hai superato la “barriera del titolo” andando oltre, vanno i miei complimenti! L’articolo di oggi ha l’obiettivo di testare in quanti scateneranno le loro reazioni di rabbia fermandosi alla foto e alla didascalia, come purtroppo spesso accade. L’argomento Covid, scelto provocatoriamente, è tra i più “caldi” in quanto catalizza la gran parte delle attuali discussioni social, in modalità spesso abbastanza aggressive. Analfabetismo funzionale Da un articolo de L’Espresso del 17 Marzo 2017: “Gli analfabeti funzionali sono capaci di leggere e scrivere, ma hanno difficoltà a comprendere testi semplici e sono privi di molte competenze utili nella vita quotidiana. Nessuna nazione in Europa, a parte la Turchia, ne conta così ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 ottobre 2020) “Esperimento sociale” A te che sei arrivato fin qui, che hai superato la “barriera del titolo” andando oltre, vanno i miei complimenti! L’articolo di oggi ha l’obiettivo di testare in quanti scateneranno le loro reazioni di rabbia fermandosi alla foto e alla didascalia, come purtroppo spesso accade. L’argomento Covid, scelto provocatoriamente, è tra i più “caldi” in quanto catalizza la gran parte delle attuali discussioni social, in modalità spesso abbastanza aggressive. Analfabetismo funzionale Da un articolo de L’Espresso del 17 Marzo 2017: “Gli analfabeti funzionali sono capaci di leggere e scrivere, ma hanno difficoltà a comprendere testi semplici e sono privi di molte competenze utili nella vita quotidiana. Nessuna nazione in Europa, a parte la Turchia, ne conta così ...

SkyTG24 : Coronavirus Berlino, dito medio contro chi non usa la mascherina: il manifesto - Agenzia_Ansa : #Trump parla alla Casa Bianca. La folla senza la mascherina #Covid #ANSA - CorriereCitta : Usa la mascherina, sii coscienzioso! - Turismopassione : C'è poco da capire, il virus da sempre non si trasmette se si usa la mascherina correttamente, non voglio esprimerm… - ildisagioh : E anche nel fitness si vuol fare ricadere le colpe su chi non usa la mascherina, tra chi usa una panca senza averla… -