Usa | la Marcia delle Donne contro Trump la giudice anti-aborto Barrett

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ieri, sabato 17 ottobre 2020, le strade di Washington e di molte altre città degli Stati Uniti sono tate inondate dalla. La mobilitazione si tiene periodicamente ormai da tre anni. Il primo appuntamento fu organizzato nel gennaio 2017 all’indomani dell’insediamento di Donaldalla Casa Bianca. Quest’anno laper la parità di genere è stata anche una protestalo stessoper la nomina della conservatrice e-abortista Amy Coneycomedella Corte Suprema Usa. Nell’era del coronavirus la2020 si è svolta con mascherine obbligatorie e in ...

TommyBrain : SISTEMA MEDIATICO NEMICO DELLA LOGICA USA IL MANGANELLO Francesco Toscano +Marcia della Liberazione+' - IacobellisT : SISTEMA MEDIATICO NEMICO DELLA LOGICA USA IL MANGANELLO Francesco Toscano +Marcia della Liberazione+' - TommyBrain : SISTEMA MEDIATICO NEMICO DELLA LOGICA USA IL MANGANELLO Francesco Toscano +Marcia della Liberazione+' - IacobellisT : SISTEMA MEDIATICO NEMICO DELLA LOGICA USA IL MANGANELLO Francesco Toscano +Marcia della Liberazione+' - ViolettaMartel1 : RT @mariobianchi18: Il #15ottobre 1969 avviene la storica marcia contro la guerra in Vietnam. Con il #MoratoriumDay milioni di persone, in… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Marcia

AGI - Agenzia Italia

Cortei in tutta America per la marcia delle donne. Decine di migliaia di persone hanno manifestato per chiedere agli americani di votare contro il ...Annuncio vendita Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV Titanium S usata del 2018 a Parma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...