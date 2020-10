Usa, dopo 67 anni fissata l’esecuzione capitale di una donna: ha gravi problemi mentali (Di domenica 18 ottobre 2020) Lisa Montgomery è stata condannata per aver strangolato nel 2007 in Missouri una donna incinta di otto mesi, usando poi un coltello per rimuoverle il bambino dal grembo e spacciarlo come suo. Reati che lei stessa ha confessato. Secondo i suoi avvocati è affetta da gravi patologie mentali – derivanti dagli abusi subiti da bambina – ed è sotto trattamento farmacologico, ma il dipartimento di Giustizia ha fissato la sua esecuzione per il prossimo 8 dicembre. Sarà uccisa con un’iniezione letale in un carcere dell’Indiana. I giudici non hanno infatti mai accolto l’ipotesi di infermità mentale sostenuta dalla difesa. Si tratta della prima esecuzione di una detenuta federale in oltre 60 anni, dopo quella di Bonny Heady, uccisa in una camera a gas ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Lisa Montgomery è stata condannata per aver strangolato nel 2007 in Missouri unaincinta di otto mesi, usando poi un coltello per rimuoverle il bambino dal grembo e spacciarlo come suo. Reati che lei stessa ha confessato. Secondo i suoi avvocati è affetta dapatologie– derivanti dagli abusi subiti da bambina – ed è sotto trattamento farmacologico, ma il dipartimento di Giustizia ha fissato la sua esecuzione per il prossimo 8 dicembre. Sarà uccisa con un’iniezione letale in un carcere dell’Indiana. I giudici non hanno infatti mai accolto l’ipotesi di infermità mentale sostenuta dalla difesa. Si tratta della prima esecuzione di una detenuta federale in oltre 60quella di Bonny Heady, uccisa in una camera a gas ...

