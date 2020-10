Uomo ucciso a coltellate | fermato il presunto responsabile

(Di domenica 18 ottobre 2020) ANSA, - PERUGIA, 18 OTT - Undi 42 anni, di origini marocchine, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri per l'omicidio di un suo connazionale, di 35, avvenuto la scorsa notte in un ...

Parigi, decapita un uomo e urla 'Allah Akbar': ucciso dalla polizia dopo un inseguimento
Umbertide, litigio finisce a coltellate, ucciso un uomo. Fermato il presunto assassino

POZZUOLI - E' stato fermato poco fa l'autista di un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Sarebbe stato lui ad avere travolto e ucciso questa mattina una donna nei pressi della "Rotonda Cavani" di Lucrin ...Un uomo di 42 anni, di origini marocchine, è stato sottoposto a fermo dai carabinieri per l'omicidio di un suo connazionale, di 35, avvenuto la scorsa notte in un appartamento del centro cittadino di ...