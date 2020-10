Uomini e Donne, anticipazioni: Valentina e Germano vanno via insieme, Davide bacia Beatrice e Chiara (Di domenica 18 ottobre 2020) Ecco cosa è successo nella nuova registrazione di Uomini e Donne Ieri 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Tanti sono stati i colpi di scena, il Vicolo delle news ha svelato alcune anticipazioni della puntata. Si parte da Gemma Galgani, la dama arriva felice in studio per come sta andando avanti il suo percorso di conoscenza con Biagio, scopre però che il cavalieri ha fatto una sorpresa a Maria. Il cavaliere è anche uscito a cena con Sabrina e l’ha invitata a prendere un caffè con lui a Napoli, sono tornarti a Roma la mattina dopo. Delusa la Galgani si è alzata dalla sedia rossa ed è tornata al suo posto. Si passa poi a Davide del Trono ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 18 ottobre 2020) Ecco cosa è successo nella nuova registrazione diIeri 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata di, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Tanti sono stati i colpi di scena, il Vicolo delle news ha svelato alcunedella puntata. Si parte da Gemma Galgani, la dama arriva felice in studio per come sta andando avanti il suo percorso di conoscenza con Biagio, scopre però che il cavalieri ha fatto una sorpresa a Maria. Il cavaliere è anche uscito a cena con Sabrina e l’ha invitata a prendere un caffè con lui a Napoli, sono tornarti a Roma la mattina dopo. Delusa la Galgani si è alzata dalla sedia rossa ed è tornata al suo posto. Si passa poi adel Trono ...

