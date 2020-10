Una vita di emozioni: recensione del libro d’esordio della giovane Flavia Turanti (Di domenica 18 ottobre 2020) Una scrittura semplice, delicata, scorrevole. Un libro che racconta emozioni, che coinvolge e travolge. “Una vita di emozioni” questo il titolo dell’opera letteraria che sancisce l’esordio di Flavia Turanti, una giovane ragazza nata nella zona nord-ovest di Roma. Un libro scritto durante il periodo di lockdown. Un libro edito Albatros, in cui l’autrice ci racconta, si racconta. Flavia ci parla delle sue riflessioni nate in lei da una nuova consapevolezza acquisita esaminando i propri stati d’animo. Impulsi istintivi che fanno parte dell’uomo quali l’amore, la passione, la tristezza, la paura, la gelosia, l’invidia, la sorpresa e la felicità. La felicità ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Una scrittura semplice, delicata, scorrevole. Unche racconta, che coinvolge e travolge. “Unadi” questo il titolo dell’opera letteraria che sancisce l’esordio di, unaragazza nata nella zona nord-ovest di Roma. Unscritto durante il periodo di lockdown. Unedito Albatros, in cui l’autrice ci racconta, si racconta.ci parla delle sue riflessioni nate in lei da una nuova consapevolezza acquisita esaminando i propri stati d’animo. Impulsi istintivi che fanno parte dell’uomo quali l’amore, la passione, la tristezza, la paura, la gelosia, l’invidia, la sorpresa e la felicità. La felicità ...

