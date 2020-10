Una Vita, anticipazioni: Genoveva scopre che Marcia e Felipe stanno insieme (Di domenica 18 ottobre 2020) Clara Garrido e Marc Parejo Nelle puntate italiane di Una Vita tutti gli occhi sono puntati sul rapporto d’amore e odio che si sta instaurando tra la dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). L’avvicinamento tra i due è stato infatti interrotto dall’arrivo della brasiliana Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la dolce domestica di colore che ha fatto breccia nel cuore dell’avvocato. La situazione, già di per sé complicata, si inasprirà quindi ulteriormente nel momento in cui Genoveva, dopo essere stata sedotta e abbandonata, scoprirà la relazione segreta tra il suo “amato” Felipe e Marcia. Ecco le anticipazioni. Una ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 18 ottobre 2020) Clara Garrido e Marc Parejo Nelle puntate italiane di Unatutti gli occhi sono puntati sul rapporto d’amore e odio che si sta instaurando tra la dark ladySalmeron (Clara Garrido) e l’avvocatoAlvarez Hermoso (Marc Parejo). L’avvicinamento tra i due è stato infatti interrotto dall’arrivo della brasilianaSampaio (Trisha Fernandez), la dolce domestica di colore che ha fatto breccia nel cuore dell’avvocato. La situazione, già di per sé complicata, si inasprirà quindi ulteriormente nel momento in cui, dopo essere stata sedotta e abbandonata, scoprirà la relazione segreta tra il suo “amato”. Ecco le. Una ...

