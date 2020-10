Uk, il dentista non lo riceve: si ubriaca e si estrae due denti da solo (Di domenica 18 ottobre 2020) In Uk un uomo, dato che il dentista non lo riceveva in tempi brevi, ha deciso di ubriacarsi e di estrarsi due denti da solo utilizzando una pinza. Chris Savage è un uomo di 42 anni che di professione fa l’operaio. A causa della crisi economica scatenata dal coronavirus, si è ritrovata nella condizione di … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) In Uk un uomo, dato che ilnon lova in tempi brevi, ha deciso dirsi e di estrarsi duedautilizzando una pinza. Chris Savage è un uomo di 42 anni che di professione fa l’operaio. A causa della crisi economica scatenata dal coronavirus, si è ritrovata nella condizione di … L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : dentista non Il dentista non risponde, Chris si anestetizza con otto birre e si estrae due denti da solo Il Mattino Laurea abiliterà dentisti e farmacisti

Arriva una “radicale semplificazione” dell’accesso alle professioni regolamentate: basterà la laurea magistrale per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinar ...

Genova, oltre mille prestazioni odontoiatriche gratuite per chi è in difficoltà economica

Una iniziativa che va incontro alle richieste di chi per motivi economici non può permettersi cure odontoiatriche a pagamento. L'ambulatorio sta cercando dentisti volontari per aumentare ulteriormente ...

