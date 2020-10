Udinese-Parma, le probabili formazioni del match (Di domenica 18 ottobre 2020) Alla Dacia Arena, l’Udinese ancora a secco di punti cerca il riscatto: in attacco la coppia Deulofeu-Lasagna. Per gli emiliani tante le assenze Udinese-Parma è per i friulani la partita del riscatto dopo un avvio di campionato da dimenticare. I bianconeri sono ancora a quota zero punti in classifica e contro gli emiliani cerceranno di sbloccarsi visto che non hanno segnato ancora un gol. Parma, invece, che arriva, complice anche il Coronavirus, decimato dalle tante assenze. Gotti vuole scrollarsi di dosso le prime non convincenti partite e schiera in attacco l’interessante coppia Deulofeu-Lasagna. Sulla mediana inamovibile De Paul insieme a Arslan e Pereyra. Ouwejan e Molina sulle fasce. Il Parma di Liverani arriva a Udine con molte assenze ma la vittoria di due settimane fa ... Leggi su zon (Di domenica 18 ottobre 2020) Alla Dacia Arena, l’ancora a secco di punti cerca il riscatto: in attacco la coppia Deulofeu-Lasagna. Per gli emiliani tante le assenzeè per i friulani la partita del riscatto dopo un avvio di campionato da dimenticare. I bianconeri sono ancora a quota zero punti in classifica e contro gli emiliani cerceranno di sbloccarsi visto che non hanno segnato ancora un gol., invece, che arriva, complice anche il Coronavirus, decimato dalle tante assenze. Gotti vuole scrollarsi di dosso le prime non convincenti partite e schiera in attacco l’interessante coppia Deulofeu-Lasagna. Sulla mediana inamovibile De Paul insieme a Arslan e Pereyra. Ouwejan e Molina sulle fasce. Ildi Liverani arriva a Udine con molte assenze ma la vittoria di due settimane fa ...

