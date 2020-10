Udinese-Parma: l’ASL vieta la trasferta ai ducali, la Lega dice di no (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo Juventus-Napoli, un nuovo caso di ingerenza delle ASL locali avviene in serie A. E’ il caso di Udinese-Parma: la squadra parmense, infatti, aveva quattro … L'articolo Udinese-Parma: l’ASL vieta la trasferta ai ducali, la Lega dice di no proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo Juventus-Napoli, un nuovo caso di ingerenza delle ASL locali avviene in serie A. E’ il caso di: la squadra parmense, infatti, aveva quattro … L'articolo: l’ASLlaai, ladi no proviene da ForzAzzurri.net.

FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - FT_Total : ITALIA ????. #SerieA 12:30 Bologna - Sassuolo 15:00 Spezia - Fiorentina 15:00 Torino - Cagliari 18:00 Udinese - Parma 20:45 Roma - Benevento - deportes_24 : ????Serie A???? - Fecha 4 de 38 - Domingo 07:30 Bologna vs Sassuolo 10:00 Spezia vs Fiorentina Torino vs Cagliari 13… - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Fecha 4): - Bologna vs Sassuolo 7:30 - Spezia vs Fiorentina 10:00 - Torino vs Cagliari… - Avid_bisskey : Serie-A: (Italia) 17.30 Bologna vs Sassuolo 20.00 Torino vs Cagliari 20.00 Spezia vs Fiorentina 23.00 Udinese vs P… -