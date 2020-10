Udinese-Parma 3-2 | Pussetto manda Liverani ko

CorSport : #Parma, un nuovo positivo al #Covid prima della gara con l'#Udinese ?? - alby911 : In pratica #Conte voleva che Cesara Bonamici dicesse al popolo italiano che l’Udinese ha battuto il Parma - BAT29BAT : RT @andrealoca77: Complimenti al Parma Calcio che fa il suo dovere andando a giocare contro l'Udinese nonostante sia decimato dal Covid. Se… - sportli26181512 : Parma, le pagelle di CM: Karamoh unica nota positiva, disastro Kurtic: Udinese-Parma 3-2 Sepe 6:...… - clikservernet : L’Udinese vince in rimonta, 3-2 alla Dacia Arena: il Parma cade nel finale -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Parma

Finisce Udinese-Parma: 3-2. Primi tre gol per i friulani in campionato e primi tre punti in classifica. Per il Parma, un'altra sconfitta e tre punti: la classifica inizia a farsi brutta. Il cantiere ...UDINE. L'Udinese vince la sua prima gara stagionale battendo il Parma per 3-2. Decisiva una rete di Nacho Pussetto all'88'. I ducali erano passati in vantaggio al 26' con Hernani, con i friulani ...