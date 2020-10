“Tutti a casa dalle 21 alle 6”: prima notte di coprifuoco per 20 milioni di francesi (Di domenica 18 ottobre 2020) Quella appena trascorsa è stata la prima notte di coprifuoco per circa 20 milioni di francesi. La misura è stata imposta dal governo del premier Jean Castex per arginare l’epidemia di Coronavirus che sta riprendendo vigore nel Paese. In Francia ieri il numero di nuovi contagi ha raggiunto un nuovo record, oltre 32mila nuovi casi in 24 ore. Il coprifuoco notturno, dalle 21 alle 6, riguarda gli abitanti dell’Ile-de-France e le metropoli di Lione, Lille, Tolosa, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen e Grenoble. La misura rimarrà in vigore per almeno 4 settimane, con possibile proroga, preannuncia dal presidente Emmanuel Macron. Le strade della capitale francese ieri si sono svuotate ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Quella appena trascorsa è stata ladiper circa 20di. La misura è stata imposta dal governo del premier Jean Castex per arginare l’epidemia di Coronavirus che sta riprendendo vigore nel Paese. In Francia ieri il numero di nuovi contagi ha raggiunto un nuovo record, oltre 32mila nuovi casi in 24 ore. Ilnotturno,216, riguarda gli abitanti dell’Ile-de-France e le metropoli di Lione, Lille, Tolosa, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen e Grenoble. La misura rimarrà in vigore per almeno 4 settimane, con possibile proroga, preannuncia dal presidente Emmanuel Macron. Le strade della capitale francese ieri si sono svuotate ...

