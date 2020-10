Tullio Solenghi: “Ballo per Massimo Lopez che ha il Covid” (Di domenica 18 ottobre 2020) Tullio Solenghi ha voluto dedicare la sua esibizione di ieri sera a “Ballando con le stelle”, al suo amico Massimo Lopez: “Ha il Covid” Ballo con dedica quello che ieri sera Tullio Solenghi ha voluto portare sulla pista di “Ballando con le stelle”, assieme alla maestra Maria Ermachkova; l’attore, componente dell’indimenticabile Trio, dopo il suo samba ha preso il microfono per salutare il suo amico e collega Massimo Lopez, che in queste settimane sta combattendo contro il Coronavirus: “Voglio dedicare questo ballo a Massimo (…) ha il Covid, ma ora la situazione sta pian piano migliorando”, ha detto. Il racconto di Lopez Massimo ... Leggi su zon (Di domenica 18 ottobre 2020)ha voluto dedicare la sua esibizione di ieri sera a “Ballando con le stelle”, al suo amico: “Ha il Covid” Ballo con dedica quello che ieri seraha voluto portare sulla pista di “Ballando con le stelle”, assieme alla maestra Maria Ermachkova; l’attore, componente dell’indimenticabile Trio, dopo il suo samba ha preso il microfono per salutare il suo amico e collega, che in queste settimane sta combattendo contro il Coronavirus: “Voglio dedicare questo ballo a(…) ha il Covid, ma ora la situazione sta pian piano migliorando”, ha detto. Il racconto di...

