Tu si Que Vales 2020 Andrea Sestieri e la magia interattiva – Puntata 17 ottobre (video)

Leggi su dituttounpop

(Di domenica 18 ottobre 2020) Tu Si Quee il numero di17) Nelladi sabato 17di Tu Si Quementre Sabrina Ferilli continua a subire scherzi al buio, con la complicità di Maria che sghignazza (qui trovi gli altri 3 momenti in cui Sabrina ieri è stata tormentata da una mano nel buio) è arrivato il mago Andre. Un mago particolare perchèè un mago interattivo che usa uno schermo per realizzare il proprio numero, uno schermo in cui non solo c’è il suo riflesso ma in cui c’è una ...