Trump si confonde al comizio: 'Il primo ministro Macron mi piace molto...'

Un idiota che per disgrazia degli americani e del mondo rischia di tornare alla casa bianca: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che prende regolarmente in giro le presunte gaffe del rivale ...

Il miliardario che ha spesso attaccato Biden per le sue gaffes, parlando nel Michigan fa uno sfondone sul presidente della Francia ...

Trump può uscire dall'angolo solo con il carisma

Il destino del secondo sarà invece molto diverso a seconda dell'esito dello scontro. Se il perdente fosse Biden, a lui non accadrebbe nulla: a settantotto anni suonati, potrebbe ritirarsi tranquillame ...

