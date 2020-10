Torna la Champions League: sfida la nostra redazione al Fantasy Football (Di domenica 18 ottobre 2020) sfida la nostra redazione al Fantasy Football della Champions League Con le prime partite in programma nella giornata di martedì Torna la Champions League con la fase a gironi. Quest’anno potrai sfidare la nostra redazione al Fantasy Football il fantacalcio della massima competizione europea per club. CAMPIONATO INTERMAGAZINE – Clicca qui per iscriverti al campionato creato dalla nostra redazione REGOLE – In questa pagina troverai le regole della competizione UEFA L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 18 ottobre 2020)laaldellaCon le prime partite in programma nella giornata di martedìlacon la fase a gironi. Quest’anno potraire laalil fantacalcio della massima competizione europea per club. CAMPIONATO INTERMAGAZINE – Clicca qui per iscriverti al campionato creato dallaREGOLE – In questa pagina troverai le regole della competizione UEFA L'articolo proviene da intermagazine.

DaDaDazzi : RT @Solo_La_Lazio: ?? Torna la nostra rubrica diversamente diplomatica ?? La sconfitta con la Samp ha fatto riapparire i criticoni ?? 'Resett… - MKollandra : #Dybala Questo presuntuoso(14 goal in 5 anni di Champions) che pretende 15 zucche di rinnovo fermo da mesi va a cag… - Solo_La_Lazio : ?? Torna la nostra rubrica diversamente diplomatica ?? La sconfitta con la Samp ha fatto riapparire i criticoni ?? 'R… - ShootLikeZlatan : RT @BoaAndre891: Torna nel buco da dove sei venuto moccioso di merda che prima di poter parlare di sofferenza devi batterci in una semifina… - Luissss97 : RT @BoaAndre891: Torna nel buco da dove sei venuto moccioso di merda che prima di poter parlare di sofferenza devi batterci in una semifina… -