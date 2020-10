Torino, partenza horror: mai così male dall’anno della retrocessione (Di domenica 18 ottobre 2020) Terza sconfitta in tre partite per il Torino di Marco Giampaolo: mai così male dal 2003, anno della retrocessione in Serie B Contro il Cagliari è arrivata la terza sconfitta in tre partite per il Torino di Marco Giampaolo. I granata sono affondati sotto i colpi di Joao Pedro e Simeone e ora navigano nelle zone bassissime della classifica. Come ricorda Opta è dal 2003, anno della retrocessione in Serie B, che il Torino non partiva così male in Serie A. I tifosi si augurano con tutto il cuore che l’epilogo sia differente da quello della stagione 2002-2003 2003 – Era dal 2003, anno della retrocessione in Serie B, che il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Terza sconfitta in tre partite per ildi Marco Giampaolo: mai cosìdal 2003, annoin Serie B Contro il Cagliari è arrivata la terza sconfitta in tre partite per ildi Marco Giampaolo. I granata sono affondati sotto i colpi di Joao Pedro e Simeone e ora navigano nelle zone bassissimeclassifica. Come ricorda Opta è dal 2003, annoin Serie B, che ilnon partiva cosìin Serie A. I tifosi si augurano con tutto il cuore che l’epilogo sia differente da quellostagione 2002-2003 2003 – Era dal 2003, annoin Serie B, che il ...

