Torino | giocatore positivo al coronavirus

Il Torino ha comunicato, a poche ore dalla partita col Cagliari, di aver scoperto un caso di positività al coronavirus dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato. Il giocatore è asintomatico ed è in isolamento. Di seguito il comunicato del club. Il Torino Football Club comunica che dai tamponi effettuati nell'ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, completamente asintomatico, è già stato messo in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire l'iter previsto dai protocolli sanitari. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento ...

