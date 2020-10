Torino-Cagliari | un nuovo calciatore granata positivo al Coronavirus | il comunicato del club

(Di domenica 18 ottobre 2020) Nuova tegola in casa.Dopo le tre positività rilevate nella giornata di ieri, i- a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro il- si trovano costretti a fare i conti con uncaso diin squadra. L'identità delnon è ancora stata svelata, ma la società, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito di riferimento, hadi aver già attivato il protocollo sanitario di rito.Di seguito, ilin questione."IlFootballcomunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al ...

Sport_Mediaset : +++ #Torino, positivo un calciatore. I negativi possono giocare alle 15 contro il #Cagliari +++ #SportMediaset #breakingnews - FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - MomentiCalcio : Serie A, un altro caso Covid nel Torino a poche ore dal match contro il Cagliari - sportli26181512 : Covid, #Torino: positivo un altro giocatore: Dai tamponi anti-Covid effettuati nell’ambito dei controlli a ridosso… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Torino, c'è un secondo giocatore positivo, ma contro il #Cagliari oggi si gioca #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Cagliari

Ennesimo caso di Covid-19 in Serie A, stavolta ha colpito il Torino poco prima della sfida in programma quest’oggi contro il Cagliari. L’identità del calciatore non è stata rivelata, ma il club ...Marco Giampaolo, allenatore del Torino, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni.