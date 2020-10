Torino-Cagliari, le probabili formazioni del match (Di domenica 18 ottobre 2020) Allo Stadio Olimpico, Torino-Cagliari si sfidano nella quarta domenica di Serie A: le probabili formazioni e dove vedere la partita La domenica di Serie A presenta la sfida tra Torino-Cagliari, valida per aspirazioni di classifica e ombre di zone retrocessioni. I granata non hanno ancora assaporato la vittoria, con Giampaolo chiamato al riscatto. I sardi non vivono giorni migliori, reduci dalle difficili partite contro la Lazio e Atalanta. Giampaolo conferma il 4-3-1-2 con qualche novità per Torino-Cagliari. Vojvoda è favorito su Izzo per il ruolo di terzino destro, sul lato opposto si dovrebbe vedere il rientrante Rodriguez. Verdi in ballottaggio con il giovane Gojak sulla trequarti, più Bonazzoli di Zaza ad affiancare Belotti. Le ... Leggi su zon (Di domenica 18 ottobre 2020) Allo Stadio Olimpico,si sfidano nella quarta domenica di Serie A: lee dove vedere la partita La domenica di Serie A presenta la sfida tra, valida per aspirazioni di classifica e ombre di zone retrocessioni. I granata non hanno ancora assaporato la vittoria, con Giampaolo chiamato al riscatto. I sardi non vivono giorni migliori, reduci dalle difficili partite contro la Lazio e Atalanta. Giampaolo conferma il 4-3-1-2 con qualche novità per. Vojvoda è favorito su Izzo per il ruolo di terzino destro, sul lato opposto si dovrebbe vedere il rientrante Rodriguez. Verdi in ballottaggio con il giovane Gojak sulla trequarti, più Bonazzoli di Zaza ad affiancare Belotti. Le ...

