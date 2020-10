The Third Day su Sky dal 19 ottobre | Jude Law tra realtà e delirio in una serie senza punti fermi

(Di domenica 18 ottobre 2020) Sarebbe dovuta essere la primatv immersiva al mondo, con un evento dal vivo di cui il pubblico avrebbe potuto fruire in prima persona. Le restrizioni imposte dal diffondersi del Coronavirus, invece, ne hanno fatto una semplice miniambiziosa, capace di adattarsi alle circostanze anziché arrendersi a esse. E così TheDay, su Sky Atlantic dal 19, si svela in una versione rielaborata dalla quale aspettarsi comunque più di una sorpresa. Creata da Felix Barrett e Dennis Kelly, TheDay è una coproduzione HBO-Sky divisa in tre storie indipendenti ma interconnesse. La prima, Summer, si articola in tre episodi e segue le vicende tragiche e inspiegabili che conducono Sam (Law) nell’isola di Osea, un luogo misterioso reso ...

E così The Third Day, su Sky Atlantic dal 19 ottobre, si svela in una versione rielaborata dalla quale aspettarsi comunque più di una sorpresa. Creata da Felix Barrett e Dennis Kelly, The Third Day è ...Un’inquietante isola britannica dove nulla è come sembra è il misterioso e affascinante palcoscenico delle vicende di The Third Day, un avvincente ...