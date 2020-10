“The specials-Fuori dal comune”, l’autismo alla Festa del Cinema di Roma (Di domenica 18 ottobre 2020) “The specials-Fuori dal comune” é il titolo del nuovo bellissimo film con Vicent Cassel, ispirato a una storia vera, quella di Stéphane Benhamou, fondatore dell’associazione Le Silence des Justes, specializzata nella cura di bambini e adolescenti autistici per l’integrazione nella società. E gli “speciali” cui si riferisce il film, presentato al pubblico alla Festa del Cinema di Roma, domenica 18 ottobre, nella sezione “Alice nella città”, sono sia i ragazzi autistici protagonisti, casi gravi rifiutati dalle strutture sanitarie ufficiali, ospedali e centri di recupero, e accolti dalle due organizzazioni no-profit gestite da Bruno (Vincent Cassel) e Malik (Reda Kateb), sia gli stessi Bruno e Malik, che ... Leggi su dilei (Di domenica 18 ottobre 2020) “Thedal comune” é il titolo del nuovo bellissimo film con Vicent Cassel, ispirato a una storia vera, quella di Stéphane Benhamou, fondatore dell’associazione Le Silence des Justes, specializzata nella cura di bambini e adolescenti autistici per l’integrazione nella società. E gli “speciali” cui si riferisce il film, presentato al pubblicodeldi, domenica 18 ottobre, nella sezione “Alice nella città”, sono sia i ragazzi autistici protagonisti, casi gravi rifiutati dalle strutture sanitarie ufficiali, ospedali e centri di recupero, e accolti dalle due organizzazioni no-profit gestite da Bruno (Vincent Cassel) e Malik (Reda Kateb), sia gli stessi Bruno e Malik, che ...

gioeco : Alice nella Città I THE SPECIALS – Fuori dal comune di O. Nakache e É. Toledano con Vincent Cassel e Reda Kateb - movie_digger : Grazie a @mymovies potete partecipare all'anteprima romana del film francese #TheSpecials con #VincentCassel che po… - Think_movies : Alice nella Città apre la Sala Alice TIMVISION la Nuvola con “The Specials” di Oliver Nakache e Éric Toledano… - CinecittaNews : Alice nella Nuvola, la nuova sala dal 18 ottobre: anteprima di 'The Specials' - CinemApp_Cinema : The Specials - Fuori dal comune, il poster italiano del film. Da giovedì 29 ottobre al cinema, distribuito da Europ… -

