Terrorismo in Francia, 11 arresti. Nel pomeriggio manifestazioni per il prof decapitato (Di domenica 18 ottobre 2020) Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha chiamato per oggi alla mobilitazione dopo la decapitazione del professore che aveva mostrato in classe le caricature di Maometto. Salgono a 11 intanto ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 ottobre 2020) Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha chiamato per oggi alla mobilitazione dopo la decapitazione delessore che aveva mostrato in classe le caricature di Maometto. Salgono a 11 intanto ...

matteosalvinimi : ??ORRORE IN #FRANCIA ?? PROFESSORE DECAPITATO, MOSTRÒ VIGNETTE #MAOMETTO. UCCISO ASSASSINO. Neanche il Covid ferm… - Capezzone : Su @atlanticomag @marco_cesario sulla Francia, il Mali e l’uranio - a653ba1e5249410 : RT @SouadSbai: #CharlieHebdo Il giovane attentatore ceceno aveva ottenuto lo status di rifugiato lo scorso marzo: si è appositamente infilt… - Costanzablabla : @francescatotolo In Francia c'è il terrorismo islamico che decapita gli insegnanti. Sarà mica per colpa dei francesi... poco accoglienti? - klaretta2006 : RT @Artventuno: #Francia, non chiamatelo terrorismo islamico. Intervista esclusiva a Izzeddin Elzir, Imam di Firenze di @artventuno. Di @ti… -