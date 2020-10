Tennis, ATP Sardegna 2020: Marco Cecchinato cede in finale contro Laslo Djere (Di domenica 18 ottobre 2020) A Santa Margherita di Pula, in Sardegna, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di Tennis 2020, oggi, domenic 18 ottobre, sulla terra rossa sarda è stato disputato il match valido per la finale del tabellone principale di singolare maschile tra la wild card azzurra Marco Checchinato ed il serbo Laslo Djere, che ha visto la vittoria del secondo con il punteggio di 7-6 (3) 7-5 dopo due ore e un quarto di gioco. Nel primo set scambio di break in avvio, poi i servizi iniziano a comandare ed i giochi scivolano via rapidi. L’unico sussulto arriva nel settimo game, quando Cecchinato deve annullare una palla break all’avversario. Si arriva al tie break, dove il serbo però parte fortissimo e scappa sul 4-0, per poi portarsi sul 6-1 e ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020) A Santa Margherita di Pula, in, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di, oggi, domenic 18 ottobre, sulla terra rossa sarda è stato disputato il match valido per ladel tabellone principale di singolare maschile tra la wild card azzurraChecchinato ed il serbo, che ha visto la vittoria del secondo con il punteggio di 7-6 (3) 7-5 dopo due ore e un quarto di gioco. Nel primo set scambio di break in avvio, poi i servizi iniziano a comandare ed i giochi scivolano via rapidi. L’unico sussulto arriva nel settimo game, quandodeve annullare una palla break all’avversario. Si arriva al tie break, dove il serbo però parte fortissimo e scappa sul 4-0, per poi portarsi sul 6-1 e ...

