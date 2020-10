‘Temptation Island’, dopo la fine della sua lunga storia un ex concorrente ha ritrovato l’amore! (Foto) (Di domenica 18 ottobre 2020) Abbiamo conosciuto Dario Loda grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2015 in coppia con l’allora compagna Claudia Merli. Fidanzati sin dall’adolescenza, i due decisero di prendere parte al programma di Canale 5 dopo un periodo di forte crisi dovuto ad un tradimento di Dario. Al termine del loro percorso in Sardegna la coppia scelse di uscire insieme dal programma e la loro relazione proseguì per diverso tempo lontano dalle telecamere. dopo una convivenza e diversi periodi ‘no’, la notizia della rottura è arrivata solo pochi mesi fa. m E’ stata la Merli a rivelare a mezzo social la fine della sua storia d’amore con il Loda il quale oggi sembra aver trovato un nuovo amore. Da qualche tempo, infatti, il personal ... Leggi su isaechia (Di domenica 18 ottobre 2020) Abbiamo conosciuto Dario Loda grazie alla sua partecipazione a Temptation Island nel 2015 in coppia con l’allora compagna Claudia Merli. Fidanzati sin dall’adolescenza, i due decisero di prendere parte al programma di Canale 5un periodo di forte crisi dovuto ad un tradimento di Dario. Al termine del loro percorso in Sardegna la coppia scelse di uscire insieme dal programma e la loro relazione proseguì per diverso tempo lontano dalle telecamere.una convivenza e diversi periodi ‘no’, la notiziarottura è arrivata solo pochi mesi fa. m E’ stata la Merli a rivelare a mezzo social lasuad’amore con il Loda il quale oggi sembra aver trovato un nuovo amore. Da qualche tempo, infatti, il personal ...

