Stretta anti-Covid | i comuni potranno chiudere le piazze della movida 

Leggi su agi

(Di domenica 18 ottobre 2020) "Il provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown. No ad una nuova battuta d'arresto" per la nostra economia. Così il premier Giuseppe Conte, riferendo di aver firmato il nuovo Dpcm. "Dobbiamo tutelare la salute e l'economia" ma "le misure più efficaci rimangono le misure di precauzione", ha aggiunto manifestando buon ottimismo per la situazione economica del Paese: "Nel terzo trimestre ci aspettiamo una ripresa vigorosa, meglio di altri Paesi. Alcuni analisti sono rimasti sorpresi".sulla movida "Al massimo sei persone al tavolo e tutti i ristoratori dovranno affiggere un cartello", ha annunciato Conte. "I ristorchiuderanno alle 24 e dopo le 18 ...