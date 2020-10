Stop fino alla fine dell’anno dell’invio di nuove cartelle esattoriali

(Di domenica 18 ottobre 2020) Piccolo sospiro di sollievo per gli italiani.dell’anno dell’invio di. E’ una delle misure inserite nel decreto sulla riscossione, secondo quanto si apprende da fonti di Governo. Con il provvedimento quindi si bloccheràal 2021 anche la ripresa delle attività di notifica, che l’Agenzia della riscossione si preparava a riattivare da lunedì dopo la scadenza della moratoria lo scorso 15 ottobre. Inoltre proroga della sospensione dei pagamenti dellegià ricevutedell’anno e analogoper i pignoramenti di stipendi e pensioni in corso, ...

RegLombardia : #LNews #Covid_19 @FontanaPres firma nuova #ordinanza: #bar aperti fino alle 24. Stop a #sport di contatto dilettant… - Agenzia_Italia : Il governo ha deciso lo stop alle cartelle esattoriali fino a 31 dicembre - MediasetTgcom24 : Dl cartelle, stop a pagamenti e pignoramenti fino al 31 dicembre - pi2py : RT @Agenzia_Italia: Il governo ha deciso lo stop alle cartelle esattoriali fino a 31 dicembre - larenait : #Manovra, i principali provvedimenti: dalla scuola agli aiuti alle imprese fino al fondo #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Stop fino

L’attività degli agenti su vecchie e nuove cartelle e sui pignoramenti non riprenderà in questi giorni come previsto, ma resterà sospesa fino alla fine dell’anno. Istituito il cosiddetto ‘Fondo Covid’ ...A Bologna c’è un bar (il Mavit) che nel rispetto del nuovo Decreto abbassa la serranda a mezzanotte, per poi risollevarla all’1. Un pasticcio giuridico poiché nel Decreto si parla di un orario di chiu ...