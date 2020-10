Stop cartelle esattoriali fino al 31 dicembre e nuova CIG fino a fine anno

LiciaRonzulli : Nel pieno di una seconda ondata di #Covid e con nuove restrizioni alle porte, da oggi il governo rifiuta di proroga… - MediasetTgcom24 : Via libera del governo alla Manovra: stop alle cartelle esattoriali | Altri 40 miliardi per contrastare gli effetti… - Agenzia_Italia : Il governo ha deciso lo stop alle cartelle esattoriali fino a 31 dicembre - larenait : #Manovra, i principali provvedimenti: dalla scuola agli aiuti alle imprese fino al fondo #COVID19 - Ettore572 : RT @CesareOrtis: GENI #PD #M5S AL GOVERNO, Manovra, proroga Cig Covid con decreto. Ripartono le cartelle esattoriali ma stop atti esecutivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stop cartelle

Un nuovo stop potrebbe dunque essere una catastrofe ... Gli aiuti sono del tutto insufficienti, da qualche giorno è ripartita la riscossione delle cartelle esattoriali (anche se è ancora in essere il ...L’attività degli agenti su vecchie e nuove cartelle e sui pignoramenti non riprenderà in questi giorni come previsto, ma resterà sospesa fino alla fine dell’anno. Istituito il cosiddetto ‘Fondo Covid’ ...