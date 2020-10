È stato fermato l' autore della sparatoria a Reggio Emilia Cinque persone sono rimaste ferite

Leggi su agi

(Di domenica 18 ottobre 2020); stata identificata la persona che ieri sera tardi ha esploso alcuni colpi di pistola in pieno centro a. Lo rende noto la questuracittàna. Secondo quanto reso noto dalla Polizia, inoltre, lein Piazza del Monte5 e non 3 come appreso nel corsonotte. Nel corsonottestati sentiti alcuni dei presenti in piazza del Monte, luogo, alla ricerca di elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti. Il giovane avrebbe sparato con una pistola di piccolo calibro, una scacciacani modificata, per poi fuggire tra la folla terrorizzata ...