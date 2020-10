Spezia, Italiano: “Grande reazione, potevamo fare anche meglio. Lavoriamo per raggiungere un buon livello” (Di domenica 18 ottobre 2020) Vincenzo Italiano commenta il pareggio del suo Spezia contro la Fiorentina: "È stato un pari importante per noi perchè andare sotto di due reti nei primi minuti non è mai facile, non va bene concedere così. Ai ragazzi va però il merito di aver recuperato la partita, se ci avessimo creduto di più avremmo potuto raggiungere anche qualcosa di speciale, questo risultato ci deve dare fiducia. Tra qualche infortunio di troppo e il Coronavirus che ci ha privati di Marchizza e Maggiore, siamo ormai abituati alle difficoltà e dobbiamo stringere i denti. Chi viene chiamato in causa dimostra sempre di essere all'altezza, sono contento così. Lavoriamo per raggiungere un buon livello, per fare questo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 18 ottobre 2020) Vincenzocommenta il pareggio del suocontro la Fiorentina: "È stato un pari importante per noi perchè andare sotto di due reti nei primi minuti non è mai facile, non va bene concedere così. Ai ragazzi va però il merito di aver recuperato la partita, se ci avessimo creduto di più avremmo potutoqualcosa di speciale, questo risultato ci deve dare fiducia. Tra qualche infortunio di troppo e il Coronavirus che ci ha privati di Marchizza e Maggiore, siamo ormai abituati alle difficoltà e dobbiamo stringere i denti. Chi viene chiamato in causa dimostra sempre di essere all'altezza, sono contento così.perunlivello, perquesto ...

Spezia_1906 : ?? Le parole del mister dopo il pari con la Fiorentina - sportface2016 : #SpeziaFiorentina 2-2 | Le parole dei tecnici nel post partita - ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Grande reazione, potevamo fare anche meglio. Lavoriamo per raggiungere un buon livello' -… - ffanzani1 : #SpeziaFiorentina Allo Spezia non davo un centesimo. Invece é una squadra vera. Mister Italiano é l’arma in più di… - GazzettadellaSp : La musica di Italiano non cambia, punto prezioso per lo Spezia -