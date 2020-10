Spezia-Fiorentina: le probabili formazioni del match (Di domenica 18 ottobre 2020) Ancora lontani dal Picco, gli aquilotti cercano una vittoria di prestigio contro la Viola: le probabili formazioni di Spezia-Fiorentina Al Manuzzi di Cesena va in scena la sfida di serie A tra Spezia e Fiorentina. Appaiate a 3 punti le due formazioni cercano un ulteriore scatto per proseguire il processo di crescita in questo pazzo campionato fortemente influenzato dalla crisi Covid-19. Qui Spezia Italiano ritrova Terzi al centro della difesa ma deve rinunciare sugli esterni a Ramos e Marchizza, risultato positivo al Covid. A centrocampo l’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Pobega e Bartolomei, mentre in attacco sarà uno tra Nzola e Piccoli a sostituire l’infortunato Galabinov. Qui Fiorentina Prima partita dopo ... Leggi su zon (Di domenica 18 ottobre 2020) Ancora lontani dal Picco, gli aquilotti cercano una vittoria di prestigio contro la Viola: lediAl Manuzzi di Cesena va in scena la sfida di serie A tra. Appaiate a 3 punti le duecercano un ulteriore scatto per proseguire il processo di crescita in questo pazzo campionato fortemente influenzato dalla crisi Covid-19. QuiItaliano ritrova Terzi al centro della difesa ma deve rinunciare sugli esterni a Ramos e Marchizza, risultato positivo al Covid. A centrocampo l’unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Pobega e Bartolomei, mentre in attacco sarà uno tra Nzola e Piccoli a sostituire l’infortunato Galabinov. QuiPrima partita dopo ...

FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - BabboleoNews : Giulio #Maggiore è stato trovato positivo al #coronavirus. Il giocatore dello #Spezia si aggiunge al difensore… - kissi2048 : RT @privaldinho: Jamvi la kijiwe Sheffield vs Fulham - 1 Palace vs Brighton - 1.5+ Leicester vs A. Vila -1 Monaco vs Montepielir -1.5+ Lil… - ASIAN303_OFC : 01.15 - Leicester City vs Aston Villa Pasaran : 1/2 , O/U : 3 Prediksi : Leicester City / Score : 2-1 ITALY SERIE… - privaldinho : Jamvi la kijiwe Sheffield vs Fulham - 1 Palace vs Brighton - 1.5+ Leicester vs A. Vila -1 Monaco vs Montepielir -1… -