Spezia-Fiorentina, le parole dei tecnici nel post gara (Di domenica 18 ottobre 2020) Nel post gara di Spezia-Fiorentina, match spettacolare finito 2-2, Beppe Iachini e Vincenzo Italiano hanno dichiarato le impressioni in merito alla prova delle loro formazioni. Serie A, spettacolo al Manuzzi: Spezia-Fiorentina finisce 2-2 Italiano, come giudica la prestazione dei suoi? “Siamo partiti ancora una volta un po’ timidi e con un approccio non esaltante, concedendo un corner che potevamo evitare e perdendo la marcatura per poi subire una ripartenza che contro squadre come la Fiorentina può essere fatale. Devo rimarcare la grande reazione che hanno avuto i ragazzi, grande merito a loro per quanto hanno fatto: siamo ancora in costruzione e in ritardo su tante cose, ribaltare una partita così ci dà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 18 ottobre 2020) Neldi, match spettacolare finito 2-2, Beppe Iachini e Vincenzo Italiano hanno dichiarato le impressioni in merito alla prova delle loro formazioni. Serie A, spettacolo al Manuzzi:finisce 2-2 Italiano, come giudica la prestazione dei suoi? “Siamo partiti ancora una volta un po’ timidi e con un approccio non esaltante, concedendo un corner che potevamo evitare e perdendo la marcatura per poi subire una ripartenza che contro squadre come lapuò essere fatale. Devo rimarcare la grande reazione che hanno avuto i ragazzi, grande merito a loro per quanto hanno fatto: siamo ancora in costruzione e in ritardo su tante cose, ribaltare una partita così ci dà ...

