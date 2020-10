Spezia – Fiorentina Diretta Live Tv Streaming Gratis dove vedere No Rojadirecta e Hesgoal (Di domenica 18 ottobre 2020) Giocando sui nomi dei due allenatori si potrebbe titolare così la sfida tra Spezia e Fiorentina: un esame di Italiano per Iachini. Un test estremamente delicato per il tecnico viola. La panchina non è a rischio ma è chiaro che Rocco Commisso si aspetta un salto di qualità a Livello di risultati dalla squadra viola. E dall’allenatore che lui ha voluto confermare. La classifica piange. E la Fiorentina ha il 7°monte stipendi della Serie A quindi dovrebbe lottare per un posto in Europa. Callejon e futuro «Purtroppo il calcio non è una scienza esatta», sospira Iachini che sa benissimo di avere gli occhi puntati addosso. La società si aspetta sei punti dalle prossime due gare: Spezia e Udinese. E vuole anche vedere i risultati ... Leggi su aciclico (Di domenica 18 ottobre 2020) Giocando sui nomi dei due allenatori si potrebbe titolare così la sfida tra: un esame di Italiano per Iachini. Un test estremamente delicato per il tecnico viola. La panchina non è a rischio ma è chiaro che Rocco Commisso si aspetta un salto di qualità allo di risultati dalla squadra viola. E dall’allenatore che lui ha voluto confermare. La classifica piange. E laha il 7°monte stipendi della Serie A quindi dovrebbe lottare per un posto in Europa. Callejon e futuro «Purtroppo il calcio non è una scienza esatta», sospira Iachini che sa benissimo di avere gli occhi puntati addosso. La società si aspetta sei punti dalle prossime due gare:e Udinese. E vuole anchei risultati ...

FBiasin : #SerieA, ingaggi al lordo (via #Gazzetta) Juve 236 Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 T… - Fiorentina_ole : RT @acffiorentina: ?? MATCH DAY ?? ?? SI TORNA IN CAMPO! ?? @SerieA ?? Spezia ? 15:00 CEST ?? Stadio Manuzzi #ForzaViola ?? #SpeziaFiorent… - FT_Total : ITALIA ????. #SerieA 12:30 Bologna - Sassuolo 15:00 Spezia - Fiorentina 15:00 Torino - Cagliari 18:00 Udinese - Parma 20:45 Roma - Benevento - Fiorentinanews : La probabile formazione dello #Spezia: #Italiano costretto a rivedere l'attacco. C'è un ex viola pronto a subentrar… - deportes_24 : ????Serie A???? - Fecha 4 de 38 - Domingo 07:30 Bologna vs Sassuolo 10:00 Spezia vs Fiorentina Torino vs Cagliari 13… -