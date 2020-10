Sparatoria nella notte a Reggio Emilia. Cinque ragazzi feriti (Di domenica 18 ottobre 2020) Sparatoria nella notte a Reggio Emilia. feriti 5 ragazzi che sono stati tempestivamente trasportati in ospedale, dove sono tutt’ora ricoverati. L’autore, che era fuggito subito dopo aver esploso i colpi, è stato identificato ed arrestato. Secondo alcune testimonianze, l’arma utilizzata era una pistola di piccolo calibro, probabilmente una scacciacani modificata. Pare che la Sparatoria, secondo prime ricostruzioni, sia legata ad un regolamento di conti tra baby gang. Il sindaco, Luca Vecchi, scrive su Facebook: “Alle 23 il comandante di polizia mi ha allertato perché sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco in Piazza Monte. Sono accorso subito sul luogo insieme alle forze dell’ordine e ai ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 18 ottobre 2020)che sono stati tempestivamente trasportati in ospedale, dove sono tutt’ora ricoverati. L’autore, che era fuggito subito dopo aver esploso i colpi, è stato identificato ed arrestato. Secondo alcune testimonianze, l’arma utilizzata era una pistola di piccolo calibro, probabilmente una scacciacani modificata. Pare che la, secondo prime ricostruzioni, sia legata ad un regolamento di conti tra baby gang. Il sindaco, Luca Vecchi, scrive su Facebook: “Alle 23 il comandante di polizia mi ha allertato perché sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco in Piazza Monte. Sono accorso subito sul luogo insieme alle forze dell’ordine e ai ...

