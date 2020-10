Sparatoria nel centro di Reggio Emilia | ecco cosa è successo

SkyTG24 : #ReggioEmilia, sparatoria nel centro storico, 5 feriti - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #ReggioEmilia, sparatoria nel centro storico, 5 feriti - merimascherpa : RT @SkyTG24: #ReggioEmilia, sparatoria nel centro storico, 5 feriti - FulviaFrongia : RT @SkyTG24: #ReggioEmilia, sparatoria nel centro storico, 5 feriti - MarcoScoppe : RT @SkyTG24: #ReggioEmilia, sparatoria nel centro storico, 5 feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria nel

La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha arrestato per tentato omicidio plurimo la persona che ieri sera intorno alle 23:00 ha esploso alcuni colpi di pistola in piazza Del Monte in pieno centro a ...Secondo quanto reso noto dalla Polizia, inoltre, le persone rimaste ferite in Piazza del Monte sono 5 e non 3 come appreso nel corso della notte. Uno è in condizioni serie: si tratta di un ragazzo di ...