Spadafora | “Ci stiamo battendo perché lo sport continui”

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha parlato così a margine dell'evento romano Tennis & Friends, a proposito del nuovo Dpcm. Sono convinto che lo sport sia un motore di ripartenza ed ecco perché in queste ore ci stiamo battendo affinché, in sicurezza e nel rispetto di protocollo rigidi, lo sport possa continuare il più possibile. Lo sapremo tra pochi minuti. Ci stiamo confrontando.

