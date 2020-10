Sostituzione caldaia condominiale: chi paga per il cambio? (Di domenica 18 ottobre 2020) La vita all’interno di un condominio è fatta di tante questioni pratiche che, piccole o grandi che siano, vanno affrontate e risolte. Tra queste, merita qui di essere menzionata la spesa per la Sostituzione della caldaia condominiale: potrebbero infatti sorgere dubbi con riferimento ai soggetti che, di fatto, sono obbligati a contribuire alla spesa per la Sostituzione caldaia. D’altra parte, buon può ben succedere, che nell’ambito di una riunione di condominio, l’amministratore faccia notare che la caldaia dell’impianto centralizzato si è rotta ed va sostituita. Dopo aver aperto la busta con vari preventivi, li sottopone all’assemblea. E qui si presenta il problema: pur essendo in gioco cifre non spropositate per famiglia (circa ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 18 ottobre 2020) La vita all’interno di un condominio è fatta di tante questioni pratiche che, piccole o grandi che siano, vanno affrontate e risolte. Tra queste, merita qui di essere menzionata la spesa per ladella: potrebbero infatti sorgere dubbi con riferimento ai soggetti che, di fatto, sono obbligati a contribuire alla spesa per la. D’altra parte, buon può ben succedere, che nell’ambito di una riunione di condominio, l’amministratore faccia notare che ladell’impianto centralizzato si è rotta ed va sostituita. Dopo aver aperto la busta con vari preventivi, li sottopone all’assemblea. E qui si presenta il problema: pur essendo in gioco cifre non spropositate per famiglia (circa ...

Qualenergiait : Superbonus: con sostituzione caldaia, si ha diritto al 110% anche per gli infissi? - MillyBcc : @adessora Sì.. ma si è rotta la caldaia e in attesa della sostituzione sono senza riscaldamento e senza acqua calda, fino a martedì. - zazoomblog : Sostituzione caldaia condominiale: chi paga per il cambio? - #Sostituzione #caldaia #condominiale: - Qualenergiait : Superbonus: con sostituzione caldaia, si ha diritto al 110% anche per gli infissi? -

Ultime Notizie dalla rete : Sostituzione caldaia Chi ha l’obbligo di sostituire o riparare la caldaia nei rapporti di locazione e condominiali? Proiezioni di Borsa Chi ha l’obbligo di sostituire o riparare la caldaia nei rapporti di locazione e condominiali?

Nei rapporti di locazione, talvolta, possono insorgere dei conflitti tra le parti. Normalmente, le controversie insorgono con riguardo all’adempimento ...

Riscaldamenti, i consigli Enea

Al via la possibilità di accendere i riscaldamenti in oltre la metà degli 8mila comuni italiani. L'Enea ricorda le regole e pubblica un decalogo su come trarne il meglio in termini di risparmio ...

Nei rapporti di locazione, talvolta, possono insorgere dei conflitti tra le parti. Normalmente, le controversie insorgono con riguardo all’adempimento ...Al via la possibilità di accendere i riscaldamenti in oltre la metà degli 8mila comuni italiani. L'Enea ricorda le regole e pubblica un decalogo su come trarne il meglio in termini di risparmio ...