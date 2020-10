"Sono sicura che lo hai già fatto". Ilaria Capua, che imbarazzo con Mara Venier: "No, mai", gelo in diretta sul coronavirus (Di domenica 18 ottobre 2020) “Bisogna fare il vaccino anti influenzale, come Sono sicura che Mara ha già fatto”, “no, io non l'ho mai fatto in vita mia”. Momento di leggero imbarazzo a Domenica In quando Ilaria Capua ha aperto il capitolo dei vaccini cercando man forte da parte di Mara Venier, che però le ha dato una risposta contraria al suo ragionamento. Nonostante il piccolo incidente, la virologa ha fatto il punto della situazione sull'epidemia da coronavirus che non è stata ancora sconfitta: “Stiamo vivendo una situazione che non riguarda solo l'Italia o l'Europa. Riguarda tutto il mondo, è un quadro molto complicato. Il virus non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) “Bisogna fare il vaccino anti influenzale, comecheha”, “no, io non l'ho maiin vita mia”. Momento di leggeroa Domenica In quandoha aperto il capitolo dei vaccini cercando man forte da parte di, che però le ha dato una risposta contraria al suo ragionamento. Nonostante il piccolo incidente, la virologa hail punto della situazione sull'epidemia dache non è stata ancora sconfitta: “Stiamo vivendo una situazione che non riguarda solo l'Italia o l'Europa. Riguarda tutto il mondo, è un quadro molto complicato. Il virus non ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono sicura Brusaferro: «Intervenire subito per evitare boom esponenziale dei contagi. La scuola? È sicura» Il Sole 24 ORE Morbidelli: "Al terzo giro ho capito che non era giornata"

Il secondo weekend sulla stessa pista è sempre diverso. Non dico più facile, ma sicuramente ci sono degli aspetti che hai già avuto modo di risolvere il primo fine settimana. Sai già quali ...

Il vaccino anglo-italiano di Oxford potrebbe essere pronto a Natale

Vengono predisposti per essere distribuiti in tutto il mondo non appena si saranno conclusi con successo i test clinici e le autorità sanitarie che regolamentano il settore li giudicheranno efficaci e ...

