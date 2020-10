"Sono disperato, Nina Moric è impazzita e mio figlio è fuggito": il tragico sfogo di Fabrizio Corona (Di domenica 18 ottobre 2020) «Nina è impazzita e mi odia. Carlos è scappato dalla madre, ma ora è tornato. Sono disperato non so più che cosa fare per proteggere mio figlio, credimi, sto forse peggio di quando mi hanno messo in prigione, anche se il suo ritorno improvviso mi dà una nuova speranza». La voce di Fabrizio Corona al telefono mi impressiona, ha 38 di febbre, tosse, raffreddore, fatto il tampone è pure positivo, ma sta meglio. «Un filotto di negatività, ma ne uscirò, credimi, ma per fortuna è tornato da me». Che incubo, una grana via ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) «e mi odia. Carlos; scappato dalla madre, ma ora; tornato.non so più che cosa fare per proteggere mio, credimi, sto forse peggio di quando mi hanno messo in prigione, anche se il suo ritorno improvviso mi dà una nuova speranza». La voce dial telefono mi impressiona, ha 38 di febbre, tosse, raffreddore, fatto il tampone; pure positivo, ma sta meglio. «Un filotto di negatività, ma ne uscirò, credimi, ma per fortuna; tornato da me». Che incubo, una grana via ...

