Slalom Gigante Maschile di Solden 2020 – Prima Manche (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo la meravigliosa doppietta azzurra di ieri con Marta Bassino e Federica Brignone di ier, oggi si scende lo Slalom Gigante Maschile di Solden. L'Italia non può contare su Tonetti e si difende con Luca De Aliprandini, che partiva con il pettorale 10. Rettenbach spettacolare, pista che si velocizza nel finale per il secondo gruppo. Da curare, per questo Gigante lo sloveno Kranjec, il croato Zubcic, gli svizzeri a partire da Odermatt, tutti papabili candidati al podio. Ma la sfida più attesa è quella tra il francese Alexis Pinturault e il norvegese Henrik Kristoffersen, lo scorso anno sorpassiti nella corsa alla Coppa del Mondo dal norvegese Kilde, che esce Prima dell'intermedio. Peccato perché stava disputando una grande gara, aggressiva e ...

