“Sì al cashback | ma tutte le spese con carta dovrebbero essere detraibili dalle tasse” Italiani come noi | il vox di Piero Ricca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) Le recenti misure governative ripropongono il tema dell’agevolazione dei pagamenti elettronicistrumento di contrasto all’evasione fiscale. Ne abbiamo discusso con i cittadini in strada. “Saremo ancora più succubi delle banche e dei sistemi digitali”, dichiarano alcuni. “Chi non ha nulla da nascondere non teme i pagamenti tracciabili”, rispondono altri. La riduzione della soglia per la circolazione del contante – ora a duemila euro e in prospettiva a mille – viene considerata perlopiù in modo positivo, “a patto di togliere o limitare fortemente le commissioni bancarie sui pagamenti tramite pos”. Ma eliminare del tutto il contante, secondo più di una voce, “può creare problemi a piccoli commerci e soggetti deboli”. Secondo molti, la strada giusta è rendere ...