Sesso e coronavirus, denunciato produttore pornografico: organizzata un'orgia con 50 persone (Di domenica 18 ottobre 2020) L'emergenza coronavirus sta preoccupando il mondo intero, in questo momento in particolar modo l'Europa, colpita da una seconda ondata che sta destabilizzando i paesi, che cercano di correre ai ripari per evitare un nuovo lockdown e soprattutto numeri devastanti come quelli dello scorso inverno. Nonostante le norme e i consigli dei governi, c'è chi continua a fare di testa propria, come se nulla fosse: in Spagna, un produttore pornografico ha organizzato un evento per girare un film hard. Sesso di gruppo e orgia con una cinquantina di persone in un locale di Madrid: la Polizia ha scovato l'evento trovando un volantino pubblicitario e ha denunciato l'organizzatore per non aver rispettato le norme anti-covid. "Crimine contro la salute ...

