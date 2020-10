Serie C: perde ancora il Palermo, bene il Bisceglie. Pari del Livorno (Di domenica 18 ottobre 2020) Continua a perdere il Palermo che non riesce a trovare la via della vittoria dopo quattro giornate. I siciliani hanno perso in trasferta per 2-1 contro il Bisceglie. Vincono Pontedera e Pistoiese nel girone A, solo un Pari invece per Olbia e Livorno. Nel girone B stravince il Carpi contro l’Arezzo (è vicino il ritorno di Capuano), vincono anche Imoloese, Cesena e Perugia. Girone A Novara-Pontedera 1-2 Olbia-Livorno 1-1 Pistoiese-Piacenza 2-1 Girone B AJ Fano-Imolese 1-2 Carpi-Arezzo 4-1 Gubbio-Cesena 1-2 Perugia-Fermana 2-0 Girone C Bisceglie-Palermo 2-1 Cavese-Viterbese 0-2 Foto: twitter Palermo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Continua are ilche non riesce a trovare la via della vittoria dopo quattro giornate. I siciliani hanno perso in trasferta per 2-1 contro il. Vincono Pontedera e Pistoiese nel girone A, solo uninvece per Olbia e. Nel girone B stravince il Carpi contro l’Arezzo (è vicino il ritorno di Capuano), vincono anche Imoloese, Cesena e Perugia. Girone A Novara-Pontedera 1-2 Olbia-1-1 Pistoiese-Piacenza 2-1 Girone B AJ Fano-Imolese 1-2 Carpi-Arezzo 4-1 Gubbio-Cesena 1-2 Perugia-Fermana 2-0 Girone C2-1 Cavese-Viterbese 0-2 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

