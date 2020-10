Serie C: ecco i risultati della quinta giornata (Di domenica 18 ottobre 2020) Si sono concluse le gare delle 15 della quinta giornata di Serie C. Cade in casa il Novara contro il Pontedera, mentre il Livorno trova un difficilissimo punto in casa dell’Olbia. Successi nel Girone B per Carpi, Cesena e Perugia, con l’Imolese che ottiene tre punti fuori casa contro l’AJ Fano. Non riesce invece a ingranare il Palermo, che perde a Bisceglie per 2-1 non confermando la buona prestazione ottenuta a Nola. Vince la Viterbese a Cava dei Tirreni. I risultati della quinta giornata di Serie C GIRONE ANovara-Pontedera 1-2Olbia-Livorno 1-1Pistoiese-Piacenza 2-1Lucchese-Como POSTICIPATAGIRONE BAJ Fano-Imolese 1-2Carpi-Arezzo 4-1Gubbio-Cesena 1-2Perugia-Fermana 2-0GIRONE CBisceglie-Palermo 2-1Cavese-Viterbese ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 ottobre 2020) Si sono concluse le gare delle 15diC. Cade in casa il Novara contro il Pontedera, mentre il Livorno trova un difficilissimo punto in casa dell’Olbia. Successi nel Girone B per Carpi, Cesena e Perugia, con l’Imolese che ottiene tre punti fuori casa contro l’AJ Fano. Non riesce invece a ingranare il Palermo, che perde a Bisceglie per 2-1 non confermando la buona prestazione ottenuta a Nola. Vince la Viterbese a Cava dei Tirreni. IdiC GIRONE ANovara-Pontedera 1-2Olbia-Livorno 1-1Pistoiese-Piacenza 2-1Lucchese-Como POSTICIPATAGIRONE BAJ Fano-Imolese 1-2Carpi-Arezzo 4-1Gubbio-Cesena 1-2Perugia-Fermana 2-0GIRONE CBisceglie-Palermo 2-1Cavese-Viterbese ...

tuttosport : #Juventus, #Paratici confermato e promosso: ecco la nuova struttura - Toro_News : ?? | LA CLASSIFICA I granata fermi a zero punti in tre partite, l’ultimo precedente nel 2003: ecco la classifica di… - UgoBaroni : RT @tuttosport: ?? #Juve subito al lavoro. Ecco il programma per la #Champions - MundoNapoli : Serie A, ecco come è andata la domenica di A. - filadelfo72 : Calcio Serie B 2020-2021, ecco il calendario partite quarta giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ecco Serie A, ecco le partite in programma oggi Calcio Hellas Covid-19: dai nipoti ai nonni, in 15 giorni quadruplicati i pazienti over 70

L’effetto traino del virus nel capoluogo lombardo. A scuola i ragazzi sono controllati, i contagi avvengono fuori. Ospedali di periferia: allestire mille letti in più ...

FORMAZIONI Udinese Parma: le scelte degli allenatori

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: formazioni Udinese Parma Ecco gli schieramenti ufficiali di Udinese-Parma, match valido per la 4ª ...

L’effetto traino del virus nel capoluogo lombardo. A scuola i ragazzi sono controllati, i contagi avvengono fuori. Ospedali di periferia: allestire mille letti in più ...Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: formazioni Udinese Parma Ecco gli schieramenti ufficiali di Udinese-Parma, match valido per la 4ª ...